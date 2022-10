Il sindaco di Chivasso Claudio Castello ha firmato l'ordinanza con la quale si riduce ulteriormente il periodo di esercizio di tutti gli impianti termici ad uso riscaldamento, posticipando l'accensione al 3 novembre 2022.

Riscaldamento, slitta ancora l'accensione

Il sindaco Claudio Castello considerando che le temperature registrate nel Comune di Chivasso dalle stazioni meteorologiche di Arpa Piemonte sono al di sopra della media stagionale e, in base alle previsioni fornite da ARPA, anche nella prossima settimana, nell’area in cui ricade il territorio del Comune di Chivasso, le temperature si manterranno al di sopra della media stagionale del periodo ha deciso di adottare la nuova ordinanza che slitta l’accensione del riscaldamento al prossimo 3 novembre.

L'ordinanza

Dunque, attraverso questo documento, ordina la riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento, posticipando l’accensione al 3 novembre.

Inoltre, a decorrere dal 3 novembre e fino al 30 novembre compreso, l’accensione degli impianti termici ad uso riscaldamento potrà essere attivata per un massimo di 10 ore nella singola giornata, salvo anomalia termica negativa significativa che comporti un adeguamento della presente misura con l’adozione di analogo provvedimento.

La presente ordinanza non si applica agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici; agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido; agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili; agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.