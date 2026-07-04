Sabato da bollino rosso verso il mare: coda e rallentamenti sull’A26

Il sabato mattina si apre con i primi pesanti disagi per i vacanzieri e i pendolari del fine settimana diretti verso le riviere liguri, con il traffico intenso da bollino rosso che stringe la sua morsa in direzione di Genova Voltri.

La situazione critica sulla A26

Il rallentamento maggiore si registra attualmente sul tratto della A26, dove si è formata una coda per traffico intenso tra la stazione di Masone e il Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia, a partire dal chilometro 14. I tempi di percorrenza sono sensibilmente dilatati rispetto alla norma, con i monitor che segnalano un tempo di transito di circa ventiquattro minuti, che si traduce in ben quindici minuti di ritardo accumulato rispetto alla media standard del tratto.

Consigli di viaggio e percorsi alternativi

Per chi si trova già in viaggio o si sta per mettere alla guida verso le località balneari, il consiglio principale è quello di mantenere la massima prudenza e la distanza di sicurezza, prestando attenzione ai rallentamenti improvvisi che possono crearsi lungo le curve del tracciato. Con le temperature estive in aumento, è inoltre fondamentale assicurarsi di avere a bordo una scorta d’acqua sufficiente per tutti i passeggeri. Prima di partire o di imboccare il tratto appenninico, si suggerisce di verificare i sistemi di navigazione satellitare per valutare eventuali percorsi alternativi sulla viabilità ordinaria, come il Passo del Turchino, sebbene anche le strade secondarie risentano spesso del riversamento del traffico autostradale.