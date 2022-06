Chi è che non sta aspettando i saldi estivi per comprare quel capo o quell'accessorio che tanto vorrebbero nel proprio guardaroba ma senza spendere cifre folli? Ecco, è partito il countdown per queste persone che dalla prossima settimana potranno realizzare il proprio sogno.

Saldi estivi, si parte sabato 2 luglio

Infatti, l'appuntamento con i soldi è per sabato 2 luglio in Piemonte e proseguirà per otto settimane. Cinquantasei giorni durante i quali i prezzi saranno ribassati, e dove si potrà scovare l'occasione perfetta... addirittura rifarsi completamente l'armadio. Insomma, il periodo giusto per gli amanti dello shopping sfrenato a costo ridotto.