San Valentino 2023, ecco le frasi da inviare via WhatsApp

San Valentino, chiamata anche festa di San Valentino, è una ricorrenza dedicata agli innamorati che si celebra ogni anno il 14 febbraio. E' nata come festa cristiana in onore di un martire cristiano di nome San Valentino di Terni. Attraverso successive tradizioni popolari, è diventata una significativa celebrazione culturale, religiosa e commerciale del romanticismo e dell'amore in molte nazioni del mondo.

San Valentino 2023, frasi di auguri

Non esistono frasi d'amore che possano esprimere quello che provo per te ma, se mi metti una mano sul petto, posso farti sentire i battiti che il mio cuore scandisce per te. Buon San Valentino amore!

In questo giorno meraviglioso mi sento fortunata ad averti al mio fianco. Grazie amore mio... ti amo!

Tu sei speciale e c'è un posto speciale nel mio cuore che solo tu puoi riempire. Ti ho amato fin dal primo momento e tu sai che ti amerò per sempre. Buon San Valentino!

Prima d'incontrarti vivevo nella quotidianità e nelle mie insicurezze; conoscendoti hai fatto nascere nel mio cuore l'amore e io ho imparato a vivere la vita. Buon San Valentino!

Potrei usare parole altisonanti, locuzioni iperboliche... potrei affidarmi ai versi dei poeti illustri, potrei regalarti la luna le stelle e tutto il firmamento... ma non lo farò. Non lo farò perché so che a te basto solo io! Auguri amore mio.

Gli anni si susseguono, ma ad un vero amore cent'anni equivalgono a poche ore

Amo la gente innamorata, innamorata di una persona, di un’idea, del suo lavoro. Amo la gente innamorata perché viaggia a due metri da terra, in una nuvola di luce, fatta di stelle ed arcobaleni e se ci stai a parlare, oltre alle parole le brillano gli occhi, i gesti, i silenzi.

Le citazioni più belle

Chi, essendo amato, può dirsi povero?

I grandi amori sono sempre in cammino

L’amore non è grande né piccolo: è soltanto amore

L'amore è cercare ciò di cui siamo privi

Amare qualcuno significa desiderare di invecchiare accanto a lui

Due mani che si cercano sono l'essenza di tutto il domani.

L'amore è l'artefice di tutte le cose

Solo l'innamorato sa dove trova rifugio una stella cadente

Di innamorarsi sono capaci tutti, e a tutti può accadere. Amare una persona è un'altra cosa. Quello l'ho dovuto imparare

Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa

L’amore è quando il desiderio di essere desiderato ti fa stare così male che senti di poter morire

Gli auguri in inglese

Love asks me no questions, and gives me endless support - William Shakespeare

(L’amore non chiede mai e dà un sostegno infinito)

Ciò che conta nella vita sono le ore in cui amiamo.

(L’amore è un fiore, devi lasciarlo crescere)

(L’amore è un fiore, devi lasciarlo crescere) Love doesn’t make the world go round. Love is what makes the ride worthwhile - Franklin P. Jones.

(L’amore non fa girare il mondo. L’amore è ciò che rende la corsa utile)

In francese

Je t’aime.

(Ti amo)

(Sono pazzo di te)

(Ti amerò per sempre)

(Sei nella mia pelle / dentro di me)

(Io penso a te e penso a te e penso a te e tu mi manchi e tu mi manchi… Tu abiti il mio cuore, la mia vita senza te perde ogni senso…)

(È guardando il cielo che ho capito di non essere niente. È guardando te che ho capito che tu eri tutto)

Buon San Valentino in spagnolo