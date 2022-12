Sciopero generale il 15 dicembre, disagi per trasporti e scuole

Il 15 dicembre in Piemonte ci sarà uno sciopero generale di quattro ore. E' stato indetto dai sindacati Cgil e Uil regionali per protesta "contro una legge di bilancio socialmente iniqua che penalizza il mondo del lavoro dipendente e mortifica le aree di precariato del nostro Paese, in particolare su fisco, pensioni e trattamento salariale".

Sciopero generale il 15 dicembre

Le Organizzazioni Sindacali di CGIL e UIL del Piemonte proclamano uno sciopero generale regionale dei settori privati e pubblici per il giorno 15 dicembre 2022 di

24 ore (intera giornata lavorativa).

La partecipazione allo sciopero generale regionale riguarderà tutte le lavoratrici e i lavoratori di tutte le categorie del settore pubblico e privato.

Nei servizi pubblici essenziali, lo sciopero sarà esercitato nel rispetto delle regolamentazioni di settore attuative della Legge 146/90 e sue successive modificazioni.

Le strutture regionali di categoria delle Confederazioni CGIL e UIL, comunicheranno l’adesione allo sciopero generale regionale, entro il termine di preavviso, specificando, ove si renda necessario, eventuali variazioni negli orari e nelle modalità.

L’astensione dal lavoro è indetta per le seguenti motivazioni:

“Contro una Legge di Bilancio, iniqua socialmente, che penalizza il mondo del lavoro dipendente e mortifica le aree di precariato del nostro paese: in articolare su fisco, pensioni e trattamento salariale.”

Trasporti

Atap ha già diramato una nota:

Atap, l'azienda di trasporti pubblici che serve le province di Biella e Vercelli, ha comunicato che anche il trasporto pubblico risentirà dell'agitazione, indetta dalle segreterie provinciali di Filt-Cgil e Uiltrasporti. L'astensione del personale viaggiante sarà dalle 15 alle 19, mentre le ultime quattro ore del turno. Lo sciopero avverrà nel rispetto delle fasce orarie concordate dalle legislazione relativa. Atap informa che l'ultimo sciopero indetto dalle stesse sigle sindacali aveva avuto un partecipazione del 38% di addetti.

Scuole

E anche il comparto scuola aderisce allo sciopero come specificato nella nota: