Scoperto caso di influenza aviaria, l'allarme dell'Asl To4

Scoperto caso di influenza aviaria a Settimo Torinese, l'allarme dell'Asl To4 diramato a tutte le Amministrazioni del territorio che mettono in guardia la popolazione.

L'Asl To4 ha comunicato ai Comuni del territorio che è stata rilevata la presenza del virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1, precisamente nel Comune di Settimo Torinese.

L'Amministrazione di Rondissone spiega:

Trattandosi di un esemplare di avifauna selvatica, la normativa vigente non prevede l'adozione di particolari restrizioni.

Tuttavia è necessario elevare i livelli di biosicurezza in tutti gli allevamenti avicoli, compresi quelli rurali, anche perché, l'insorgenza di un focolaio di Influenza Aviaria in un "allevamento" potrebbe causare danni incalcolabili all'economia del settore.

Il Dispositivo Ministeriale del 3 Gennaio 2022,all'Art. 5, punto 3, nelle regioni a rischio elencate nell'allegato A del D.M. 14 /Marzo 2018, tra cui il Piemonte, prevede la chiusura del pollame e dei volatili in cattività degli allevamenti all’aperto, compreso il settore rurale e gli allevamenti non commerciali.