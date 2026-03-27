Servizio civile, ultimi giorno per candidarsi

Scade alle 14 dell’8 aprile 2026 il bando per il Servizio Civile Universale, un appuntamento importante per ragazze e ragazzi tra i 18 e i 28 anni che desiderano mettersi in gioco in un’esperienza di crescita personale e professionale al servizio della comunità.

Servizio civile, i posti in Anpas

Sono 184 i posti disponibili offerti dalle associazioni Anpas del Piemonte nei settori del soccorso sanitario in emergenza-urgenza 118, dell’assistenza e dell’educazione e promozione culturale. Un’opportunità concreta per entrare a far parte del sistema di volontariato organizzato delle Pubbliche Assistenze e contribuire ogni giorno alla tutela della salute e al benessere delle comunità locali.

Il Servizio Civile Universale ha una durata di 12 mesi e prevede un impegno settimanale di 25 ore, con un assegno mensile di circa 520 euro.

Come candidarsi

Le candidature devono essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale (https://domandaonline.serviziocivile.it), accessibile tramite Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, entro la scadenza fissata.

Per accompagnare i giovani nella scelta del progetto più adatto e supportarli nella candidatura, Anpas Piemonte ha attivato un sito dedicato (http://serviziocivile.anpas.piemonte.it/) con tutte le informazioni aggiornate.

Perché dedicarsi a questa attività

Scegliere il Servizio Civile in Anpas significa vivere un anno ad alto valore umano, civile e professionale. I volontari diventano parte attiva di un percorso che favorisce la crescita personale, lo sviluppo di competenze trasversali e tecniche e una maggiore consapevolezza del proprio ruolo nella società. Spesso rappresenta il primo vero contatto con il mondo del lavoro e con il senso di responsabilità verso gli altri.

Particolarmente significativa è l’esperienza nel settore del soccorso sanitario 118, dopo una formazione iniziale strutturata e certificata dalla Regione Piemonte, i giovani volontari affiancheranno soccorritori esperti nelle attività di emergenza, entrando progressivamente nei turni di ambulanza e partecipando a tutte le fasi dell’intervento. Un percorso intenso che permette di comprendere da vicino il valore del lavoro di squadra, della prontezza decisionale e dell’umanità che caratterizzano il sistema di emergenza.

Accanto al settore sanitario, i progetti di assistenza ed educazione e promozione culturale vedono i volontari impegnati in attività di sensibilizzazione rivolte a studenti, cittadini ed enti del territorio, con l’obiettivo di diffondere la cultura del primo soccorso, del volontariato e di corretti stili di vita.

Grande attenzione è rivolta anche all’inclusione, 51 posti sono riservati a giovani con bassa scolarizzazione nei progetti di assistenza e a ragazzi e ragazze in condizioni di difficoltà economica nei progetti educativi. Un impegno che conferma il valore del Servizio Civile come strumento di equità, partecipazione e cittadinanza attiva.

Ultimi giorni, dunque, per cogliere un’opportunità che può lasciare un segno profondo nel percorso di vita dei giovani e contribuire, allo stesso tempo, al rafforzamento del sistema di solidarietà sul territorio.

Le associazioni che aderiscono

Elenco associazioni Anpas provincia di Alessandria (totale 31 posti disponibili): Croce Bianca Acqui Terme (2 posti); Croce Verde Alessandria (7 posti); Croce Verde Arquata Scrivia (3 posti), Croce Verde Felizzano (4 posti); Croce Verde Felizzano sezione Spinetta Marengo (4 posti); Croce Verde Ovadese (6 posti); Croce Verde Ovadese sezione Basaluzzo (1 posto); Avis Primo Soccorso Valenza (4 posti).

Elenco associazioni Anpas provincia di Asti (totale 13 posti disponibili): Croce Verde Asti (6 posti); Croce Verde Mombercelli (1 posto); Croce Verde Montemagno (1 posto); Croce Verde Nizza Monferrato (5 posti).

Elenco associazioni Anpas provincia di Cuneo (totale 10 posti disponibili): Croce Verde Bagnolo Piemonte (2 posti); Croce Bianca Ceva (2 posti); Gruppo Volontari del Soccorso Clavesana (2 posti); Associazione Volontari del Soccorso Dogliani (2 posti); Croce Verde Saluzzo (2 posti).

Elenco associazioni Anpas provincia di Novara (totale 13 posti disponibili): Sre Servizio Radio Emergenza Grignasco (1 posto); Gruppo Volontari Ambulanza del Vergante di Nebbiuno (2 posti); Novara Soccorso (3 posti); Volontari Soccorso Cusio Sud-Ovest di San Maurizio d’Opaglio (4 posti); Gres Gruppo Radio Emergenza Sizzano (3 posti).

Elenco associazioni Anpas provincia di Vercelli (totale 7 posti disponibili): Pal Pubblica Assistenza Livornese di Livorno Ferraris (3 posti); Gvss Gruppo Volontari Soccorso Santhià (1 posto); Pat Pubblica Assistenza Trinese (3 posti).

Elenco associazioni Anpas provincia di Verbano Cusio Ossola (totale 10 posti disponibili): Croce Verde Gravellona Toce (2 posti); Corpo Volontari del Soccorso Omegna (1 posto); Corpo Volontari Soccorso Ornavasso (2 posti); Squadra Nautica Salvamento Verbania (2 posti), Corpo Volontari del Soccorso Villadossola (3 posti).

Elenco associazioni Anpas provincia di Torino (totale 100 posti disponibili): Croce Verde Bricherasio (6 posti); Vssc Volontari Soccorso Sud Canavese di Caluso (1 posto); Croce Verde Cavour (3 posti); Croce Verde Cumiana (4 posti); Anpas Comitato Regionale Piemonte di Grugliasco (4 posti); Ivrea Soccorso (2 posti); Croce Verde None (9 posti); Croce Bianca Orbassano (6 posti); Croce Verde Perosa Argentina (2 posti); Croce Verde Pinerolo (6 posti); Croce Verde Porte (2 posti); Croce Bianca Rivalta di Torino (4 posti); Croce Verde Rivoli (8 posti); Pubblica Assistenza Sauze d’Oulx (1 posto); Croce Verde Bessolese di Scarmagno (2 posti); Croce Verde Torino sezione Alpignano (2 posti); Croce Verde Torino sezione Borgaro Torinese (2 posti); Croce Verde Torino sezione Ciriè (3 posti); Croce Verde Torino sezione San Mauro Torinese (2 posti); Croce Verde Torino sezione Venaria Reale (2 posti); Croce Verde Torino (13 posti); Croce Giallo Azzurra Torino (2 posti); Croce Bianca del Canavese di Valperga (1 posto); Croce Verde Villastellone (6 posti); Croce Verde Vinovo Candiolo Piobesi (5 posti); Croce Bianca Volpianese (1 posto); Croce Giallo Azzurra Volvera (1 posto).