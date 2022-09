Il 15 settembre 2022 è una data speciale: è nata la Pro Loco di Villareggia APS. Un sogno nel cassetto dell’amministrazione comunale guidata da Fabrizio Salono che da tempo sentiva il bisogno di dare una Pro Loco al proprio paese.

Si è avverato un sogno: nasce la Pro Loco

«Siamo orgogliosi di essere riusciti a concretizzare questo nostro sogno anche perchè la pandemia per un certo periodo aveva spento la speranza di potere fare festa - riferisce il sindaco Fabrizio Salono - Nonostante questo difficile periodo, abbiamo portato avanti la procedura sia per dare maggiore visibilità al paese che per «fare da cappello» alle altre associazioni che non perdono il proprio ruolo. E’ grazie alla volontà dei Presidenti delle associazioni villareggesi che si è arrivati a costituire questo sodalizio che potrà raccogliere le adesioni dei nuovi soci sin dalle prossime settimane. Firmando l’atto costitutivo il 15 settembre nella sala consiliare, gli otto Presidenti hanno gettato le basi di una realtà che vuole essere elemento di sostegno a ciascuna associazione e di promozione del territorio e delle peculiarità del nostro paese». I Presidenti che hanno contribuito alla costituzione sono: Elisa Ariagno del Comitato Festa della Rocca, Ugolina Gianetto del Comitato Palio d’la Vila, Gianfranco Carra dell’associazione Pensionati, Davide Gerometta dell’associazione Controsenso, Sara Vallero di Apollo Officina d’Azione, Gabriele Carra di C.M.V. Comitato Manifestazioni Villareggese, Luigi Carra di Orizzonti United sezione Villareggia, Andrea Gianetto di Bundesvila. «Il 4 ottobre prossimo- spiega il sindaco Salono- si provvederà ad eleggere il Presidente della Pro Loco. Inoltre, ci tengo a sottolineare che questa associazione si è formata grazie anche ai preziosi suggerimenti dell’Onorevole Luigi Bobba di Cigliano, esperto sui temi del welfare, della formazione e del lavoro. Grazie pure al dottore Marco Pissardo che ha seguito (e seguirà) aspetti pratici e burocratici di questa nuova associazione».

La novità

La Pro Loco non era mai esistita a Villareggia ma, nonostante la sua assenza, il paese non è mai venuto a meno alle proprie tradizioni. Chi non conosce l’immancabile sagra del paese che rende omaggio ogni anno al «brut», l’insaccato tipico della cultura culinaria di questo angolo del Piemonte? Chi non si ricorda della patronale di San Martino che con strepitosi eventi musicali e gastronomici spezzava il grigiore delle giornate autunnali? Questo per dire che non è mai mancato nulla a questo paese. Merito di tutti i volontari che si sono sempre impegnati per il bene comune non si sono mai perse le tradizioni di questo paese che la nuova Pro Loco contribuirà a rendere ancora più fulgide.