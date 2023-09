Spazio presenta il nuovo Showroom DR

Grande Inaugurazione per il nuovo Showroom Spazio DR a Torino in va Reiss Romoli, 290.

Inaugurazione

L'evento si articolerà su ben due giornate: sabato 23 settembre, dalle 9 alle 19:30, e domenica 24 settembre, dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:30, per due giorni di festa e novità con tutta la gamma DR da scoprire e provare.

Per l'occasione sarà possibile approfittare di un'imperdibile Offerta Lancio: su tutta la gamma, gomme invernali incluse.

Sempre sabato 23 e domenica 24 si aprono le porte della Città dei Km0 per scoprire oltre 1000 auto ecologiche a chilometro zero in pronta consegna con la promo di lancio: passaggio di proprietà compreso nel prezzo.

Questo il programma nel dettaglio sia per sabato che per domenica: dalle 15:00 alle 19:00 il pomeriggio si accenderà con Street Food, artisti di Strada, Live Music e DJ Set.

L'inaugurazione sarà un'occasione per scoprire e provare la gamma DR, le auto full optional di serie con 5 anni di garanzia.

Cos'è Spazio

Spazio è uno tra i primi Gruppi italiani della Distribuzione Auto: una storia di successo iniziata nel 1927 e da allora, in un mercato ancora inesplorato, la crescita è stata inarrestabile. Oggi, Spazio opera in 2 regioni, Piemonte e Liguria, ha dato luogo a 26 esposizioni e fatto strada a circa 28.000 auto e veicoli commerciali - tra nuovo e usato -, venduti in un anno e che rispondono a tutte le esigenze di mobilità, alle condizioni più vantaggiose, disponendo dei migliori prodotti dell'industria automobilistica mondiale e integrati da servizi dalla qualità distintiva.