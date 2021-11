Sunshine Gospel Choir al Torino Outlet Village per l'accensione dell'albero

dalle 16

La tradizionale cerimonia si svolgerà domenica 21 novembre.

L’accensione dell’albero di Natale è un momento magico che emoziona tutti, grandi e piccoli indistintamente. Domenica 21 novembre si accenderanno le luci del tradizionale albero di Natale di Torino Outlet Village con una cerimonia diventata ormai un appuntamento tradizionale, e altrettanto atteso, di ogni anno in questo periodo.

Sunshine Gospel Choir all'Outlet Village

La piazza di Torino Outlet Village dove svetta l’iconico obelisco dell’architetto Silvestrin e i boulevard del Village si illumineranno di una magica e raffinata atmosfera natalizia che accompagnerà gli ospiti durante il loro shopping.

La cerimonia, che darà ufficialmente il via al periodo natalizio e alla corsa all’acquisto del regalo perfetto nelle 80 boutique del Village che propongono prezzi impedibili e scontati durante tutto l’anno, sarà accompagnata da un’imperdibile esibizione live di musica gospel. Dalle ore 16, nella piazza del Village sotto il grande albero di Natale, si potrà assistere allo show del Sunshine Gospel Choir, uno dei migliori cori di musica gospel in Italia, vincitore del Gospel Jubilee Award, finalista a Italia’s Got Talent, che interpreterà le canzoni classiche corali e gospel più amate della tradizione musicale natalizia.

Le performance

Due le performance della talentosa band nel corso del pomeriggio: alle ore 16 e alle ore 18, ognuna delle quali della durata di 45 minuti. La musica gospel, coinvolgente, spirituale, ritmata e ricca di significato, è sicuramente un genere musicale perfetto per inaugurare il periodo delle festività. Da 24 anni sulla scena musicale e con oltre 700 spettacoli all’attivo tra l’Italia e il resto d’Europa, si esibiranno in una performance affascinante e unica il Minister Alex Negro, Joe Nicolosi e Rosanna Russo voci leader, 4 musicisti e oltre 20 coristi. Durante l’intera giornata Torino Outlet Village potrà inoltre vantare la collaborazione di TORADIO che trasmetterà live dal Village.

Alcune informazioni su Sunshine Gospel Choir

Il Sunshine Gospel Choir, fondato e diretto da Alex Negro, interpreta con dirompente musicalità ed un originale impatto sonoro e scenico la musica corale e religiosa afroamericana. Sulla scena dal 1998, anche se le prime apparizioni della stessa formazione risalgono al 1996 con MDV Gospel Choir, ha all’attivo 10 album, 2 DVD e più di 700 concerti in Italia e all’estero, dove si è esibito in chiese, piazze, palasport, teatri, ovunque con ampio successo di pubblico e di critica.