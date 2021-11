Super Green pass in arrivo: in zona gialla niente bar, ristoranti, stadi, cinema e teatri per i non vaccinati

una nuova stretta in vista

Il decreto sarà discusso la prossima settimana e potrebbe entrare in vigore a dicembre.

All'inizio il Governo aveva detto di no, ma le pressioni delle Regioni si stanno facendo sempre più forti e il peggioramento dei dati epidemiologici sta convincendo l'Esecutivo a varare il Super Green pass. Che, in parole povere, vuol dire restrizioni soltanto per i non vaccinati a partire probabilmente da dicembre.

Super Green pass in arrivo da dicembre

A "spoilerare" sulla possibilità di una modifica al certificato verde è stato il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta.

'Molto probabilmente a dicembre ci sarà una sorta di Super green pass, che vuol dire non penalizzare i non vaccinati, ma premiare i vaccinati',

Ma la questione era già nell'aria. Già la scorsa settimana si era parlato di accesso a stadi, cinema, teatri, bar e ristoranti solo per vaccinati, e anche il ministro degli Affari regionali Mariastella Gelmini aveva aperto a questa possibilità. Che dovrebbe riguardare solo la vita sociale e non il lavoro. E non dovrebbe tradursi in un lockdown all'austriaca.

Il condizionale è al momento d'obbligo perché il decreto dovrebbe arrivare a metà della prossima settimana. Il "calendario" prevede la discussione con le Regioni lunedì, la cabina di Regia e il Consiglio dei ministri giovedì. Ci sarà sicuramente da limare qualche contrasto, soprattutto con la Lega, che da sempre si è opposta all'inasprimento delle restrizioni, anche se tra i governatori che spingono per rafforzare il Green pass ci sono proprio quelli del Carroccio (Lombardia e Friuli in testa).

Dove scatteranno le riduzioni in zona gialla

La base su cui si discuterà con i governatori è la possibilità di vietare l'accesso a ristoranti, cinema, teatri, stadi, discoteche e palestre (e attività simili) ai non vaccinati. In sostanza, il Green pass "da tampone" sarà valido solo per andare a lavorare e non per usufruire degli spazi di socialità. Ci sono governatori che chiedono di allargare i divieti anche agli impianti sciistici, ma su questo la discussione potrebbe essere serrata.