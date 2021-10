TANTE VINCITE

SuperEnalotto, Piemonte in festa: centrati 8 “5” da oltre 5 mila euro

Il Piemonte torna a sorridere grazie al SuperEnalotto: nel concorso del 23 ottobre sono stati centrati otto “5” del valore di 5.843,73 euro ciascuno. La prima vincita è stata registrate a Torino, rispettivamente nel tabacchi di Corso Cesare 107F mentre altre due sono arrivate sempre nel capoluogo piemontese nell’esercizio di Piazza della Repubblica 9. Un’altra vincita, centrata nel tabacchi di via Buonarroti 48, ha premiato un giocatore di Bruino, in provincia di Torino mentre un’altra ancora è stata registrata nella tabaccheria di Provana 21 a Settimo Torinese, in provincia di Torino. Le ultime sono state centrate nella tabaccheria di viale Mazzini 1 a Valenza, in provincia di Alessandria, nella tabaccheria di via Nicolò Girardengo 78 a novi Ligure, sempre in provincia di Alessandria, e l’ultima nel tabacchi di via Cascina Colombaro 26 A a Cuneo.

Il Jackpot

Il Jackpot, nel frattempo, sale ancora toccando la cifra di 100 milioni di euro che saranno messi in palio nel prossimo concorso. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio scorso, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Piemonte il "6" manca dal 2011 quando il 7 gennaio si festeggiò con 13,5 milioni a Castellazzo Bormida.