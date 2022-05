dal 10 al 14 maggio

Mille zaini logati che saranno distribuiti agli innumerevoli volontari.

Torino Outlet Village, a soli 15 minuti dal centro città, oltre ad essere un punto di riferimento per il turismo dello shopping, da sempre si impegna a sostegno del territorio che lo ospita.

Torino Outlet Village è il fornitore tecnico di Eurovision

Un player responsabile, competente e attento alle esigenze della regione che, in occasione dell’Eurovision Song Contest, il bando indetto dalla città di Torino ha individuato come fornitore tecnico della città.

Ospitato nella distinta cornice storica del comune piemontese, l’Eurovision Song Contest, è il noto festival musicale internazionale che si terrà dal 10 al 14 maggio.

In questa cornice di rilevanza transnazionale si inserisce la fornitura tecnica da parte del Torino Outlet Village.

Il desiderio di donare qualcosa di simbolico e che fosse anche in grado di rappresentare la concretezza che mette sempre in campo per i suoi clienti, ha portato alla creazione di mille zaini logati che saranno distribuiti agli innumerevoli volontari che stanno aiutando a realizzare uno dei più grandi show al mondo. Presentati con i loghi dell’Eurovision e del Village questi zaini saranno indossati nei giorni precedenti e in concomitanza dell’evento, per poi restare ricordo indelebile di collaborazione e sinergia nate in quei giorni.