Piastra ha evidenziato che si tratta di un intervento di rigenerazione urbana, sorgendo in un’area industriale dismessa, e di crescita occupazionale

È stata inaugurata questa mattina, venerdì 24 ottobre 2025, la nuova fase del Torino Outlet Village di Settimo Torinese, con il taglio del nastro che segna ufficialmente il raddoppio del grande polo commerciale aperto nel 2017 dal gruppo Percassi.

Torino Outlet Village, inaugurato il raddoppio

L’ampliamento aggiunge 11.000 metri quadrati alla superficie esistente, portando il totale a oltre 31.000 metri quadrati. I nuovi spazi accoglieranno sessanta nuovi negozi, per un totale complessivo di 140 attività all’interno del Village.

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti, tra gli altri, la sindaca di Settimo Torinese Elena Piastra, con il presidente del consiglio comunale Luca Rivoira, l’assessore regionale Andrea Tronzano, l’assessore del Comune di Torino Paolo Chiavarino, il direttore del Torino Outlet Village Luca Frigeri, il general manager di Arcus Real Estate Luca Nasi, il partner e Head of Italy di Orion Capital Managers Corrado Trabacchi e l’architetto Claudio Silvestrin, autore del progetto architettonico.

L’importanza dell’intervento

La sindaca Piastra ha evidenziato l’importanza del raddoppio non solo come espansione commerciale, ma come intervento di rigenerazione urbana, sorgendo in un’area industriale dismessa, e di crescita occupazionale. Per la sindaca si tratta di un polo moderno che testimonia come pubblico e privato possano dialogare, portando sul territorio investimenti produttivi e nuove opportunità di lavoro.

Con questa seconda fase, il Torino Outlet Village diventa uno dei più grandi del Nord Italia, con oltre 800 persone impiegate tra negozi e servizi. Negli scorsi mesi, infatti, il centro aveva già avviato nuove selezioni di personale in vista dell’apertura delle nuove attività.

Un progetto che incide profondamente sul tessuto urbanistico ed economico di Settimo Torinese e che conferma il ruolo del Torino Village come punto di riferimento non solo per lo shopping, ma anche per lo sviluppo del territorio.