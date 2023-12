Torino Outlet Village, meta perfetta per lo shopping di Natale, nelle giornate del 16 e 17 dicembre, offre la possibilità di rendere ogni regalo unico e irripetibile grazie alle giornate dedicate alla personalizzazione.

Al Torino Outlet Village per lo shopping di Natale

Nel corso del weekend tutti gli ospiti potranno customizzare, gratuitamente, packaging e biglietti di auguri che accompagneranno gli acquisti effettuati presso il Village torinese. L’estro creativo di graphichette, illustratrice e creator, accoglierà i visitatori ed impreziosiranno le confezioni regalo con le sue illustrazioni inconfondibili e customizzate, per far sentire ancora più speciali ed amate le persone a noi care.

Novità importanti

Sempre nel corso di domenica 17 dicembre viene anche inaugurata la nuova Nursery. L’area, dedicata ai bambini di età tra 0 e 3 anni, si sviluppa all’interno dell’ampia Kids Area del Village torinese, di fronte all’attuale Playground. Il nuovo spazio, aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00, permetterà ai piccoli ospiti di giocare in totale libertà, sotto lo sguardo attento dei genitori, e metterà a loro disposizione un’area dedicata al cambio del pannolino e all’allattamento, in modo da fornire privacy e tranquillità, necessarie alle neomamme.

Adiacente alla Nursery, l’area Playground, ormai luogo di fiducia di molte famiglie, è invece pensata per ospitare i bambini più grandi, dai 3 ai 10 anni compiuti, che potranno usufruire, oltre ad un servizio completo, anche dei nuovi giochi musicali. L’ambiente, spazioso e climatizzato, si avvale di personale dedicato e specializzato che intrattiene i giovani ospiti durante lo shopping dei genitori. Il servizio è gratuito per la prima ora di permanenza.

C'è Babbo Natale

A celebrare l’inaugurazione della nuova area ci sarà Babbo Natale in persona per la consegna dei regali e le foto di rito con tutti i bambini presenti, mentre i genitori potranno scoprire tutte le novità offerte dall’area Kids. Pensato per permettere ai più piccoli di divertirsi in sicurezza, e per lasciare ai più grandi la possibilità di uno shopping in totale libertà, la nuova Playground accoglierà gli ospiti dal lunedì al venerdì, dalle 16:30 alle 19:00, mentre sabato, domenica e festivi, dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 14:00 alle 19:00.

Non solo shopping quindi, ma vere e proprie “experience” per accompagnare i visitatori verso il Natale all’insegna del relax e del divertimento. Nella giornata di domenica 17 dicembre, dopo il successo dell’evento organizzato il 19 novembre, torna inoltre la live performance e l’esclusivo laser show sull’obelisco al centro della promenade. Lo spettacolo laser sarà accompagnato dalle suggestive melodie di un pianoforte a coda, con la possibilità di richiedere all’artista di suonare la propria canzone del cuore, avvolgendo i visitatori nell’atmosfera magica della festività più attesa dell’anno.