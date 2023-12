Torino Outlet Village meta perfetta per lo shopping di Natale

A partire da fine novembre e fino al 17 dicembre, l’esclusivo Outlet torinese diventa anche la meta perfetta per lo shopping di Natale, grazie alla campagna XMas Gift.

Shopping di Natale al Torino Outlet Village

Venti giorni per immergersi nell’atmosfera delle festività, resa ancora più magica dal suggestivo albero di Natale più alto d’Italia, con collezioni accuratamente selezionate dai brand, per non farsi trovare impreparati al momento dello scambio dei regali. Una proposta ampia e di qualità, con la possibilità di rendere ogni regalo unico e irripetibile grazie ai due weekend dedicati alla personalizzazione.

Dall’8 al 10 dicembre e nelle giornate del 16 e 17 dicembre, tutti gli ospiti potranno personalizzare, gratuitamente, packaging e biglietti di auguri che accompagneranno gli acquisti effettuati presso Torino Outlet Village. L’estro creativo di graphichette, illustratrice e creator, accoglierà i visitatori ed impreziosiranno le confezioni regalo con le sue illustrazioni inconfondibili e customizzate, per far sentire ancora più speciali ed amate le persone a noi care.

Un'esperienza unica

Non solo shopping, ma anche vere e proprie experience per accompagnare i visitatori verso il Natale. Nelle giornate di venerdì 8 e domenica 17 dicembre, dopo il successo dell’evento organizzato il 19 novembre, torna l’esclusivo laser show sull’obelisco al centro della promenade. La stele, di 88 metri disegna dall’architetto Claudio Silvestrin, tornerà a trasformarsi in albero, accompagnata dalla suggestiva live performance al pianoforte a coda, con la possibilità di richiedere all’artista di suonare la propria canzone del cuore, tornando ad avvolgere i visitatori nell’atmosfera magica della festività più attesa dell’anno.