Torino Outlet Village, nuovo pop-up conciergerie a Torino

Da sabato 28 ottobre il nuovo e colorato Pop Up di Torino Outlet Village anima le vie di Torino.

Nuovo pop-up conciergerie a Torino

Non è solo un “semplice” Pop Up, ma un vero e proprio Concierge dove il personale dedicato, con giochi e sorprese sempre nuove e divertenti, inviterà a scoprire il Village illustrando le promozioni esclusive dei brand e raccontando le numerose attività che si svolgono ogni giorno al Village. Uno spazio a disposizione che fornirà ogni genere di informazione ai turisti, nazionali ed internazionali, che la città di Torino si appresta ad ospitare nei prossimi mesi, a partire dalle Nitto ATP Finals che si svolgeranno a novembre.

Touchpoint itinerante

L’installazione mobile, che si lascia individuare facilmente grazie all’inconfondibile colorazione “bold pink”, sarà un touchpoint itinerante che toccherà le principali attrazioni turistiche sia in città che sull’intero territorio piemontese. Prima tappa inaugurale, da cui partirà il tour, è la sabauda Via Lagrange, via pedonale dello shopping più esclusivo. Il Pop Up, in occasione di eventi ed appuntamenti importanti, intercetterà turisti, appassionati di moda e semplici curiosi, confermando così il ruolo di eccellenza di Torino Outlet Village nel panorama dello shopping torinese e sottolineando l’attenzione al cliente che da sempre lo contraddistingue.

Struttura ecosostenibile

Immediatamente riconoscibile, la struttura sarà anche attenta alla sostenibilità, con soluzioni a basso impatto ambientale: il nuovo “Pop Up Conciergerie” di Torino Outlet Village sarà infatti alimentato da pannelli fotovoltaici, una fonte rinnovabile ed attenta, che permetteranno alla struttura di essere sostenibile e green.