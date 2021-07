È tempo di bilanci a Torino Outlet Village dopo il primo, attesissimo, weekend di saldi estivi. Ottimi i risultati sia in termini di fatturato che di ingressi, confermando dunque il trend, che si era già

Torino Outlet Village, ottima partenza per i saldi

È tempo di bilanci a Torino Outlet Village dopo il primo, attesissimo, weekend di saldi estivi. Ottimi i risultati sia in termini di fatturato che di ingressi, confermando dunque il trend, che si era già

affermato nel 2020, rispetto al consolidamento della presenza della clientela residente. Oltre 30.000 gli ingressi che tornano in linea a quelli pre-pandemia, come anche i ricavi di questo primo fine settimana di ulteriori sconti sui già vantaggiosi prezzi outlet.

L’analisi dei dati conferma che la clientela residente resta la protagonista di questi saldi scegliendo e preferendo gli sconti all’outlet, naturalmente più conveniente, rispetto al saldo full price.

Segnali positivi anche dal turismo di prossimità in provenienza da Francia e Svizzera, che torna a riaffacciarsi in città e all’outlet.

La cittadella del lusso alle porte del capoluogo piemontese, grazie alla presenza di grandi marchi nazionali ed internazionali disponibili a prezzi straordinari, ai tanti servizi offerti alla propria clientela tra cui le misure di sicurezza messe in atto nel rispetto delle normative, non ultimo il suo ambiente all’aria aperta e a misura di famiglia, hanno contribuito al raggiungimento di un ottimo risultato durante il primo vero weekend di saldi post-pandemia.

La sua posizione di prossimità al centro cittadino, gli ampi spazi open air e l’esclusivo “PROGRAMMA LOYALTY”, sono stati senza dubbio tra i fattori che hanno convinto i residenti a scegliere per i loro primi acquisti in saldo Torino Outlet Village.

La percentuale di sconto all’interno delle boutique di Torino Outlet Village può arrivare infatti al -70% sul prezzo outlet, già ribassato rispetto ai prezzi retail.

Tra le iniziative attivate da Torino Outlet Village in occasione di questi saldi “della ripartenza”, l’orario straordinario per i primi due weekend dalle 10 alle 21, e il servizio navetta gratuito dal centro città al Village e viceversa.

Il commento della direzione

“Torino Outlet Village ha registrato un incremento del cliente locale ben oltre le aspettative. Gli ottimi risultati ottenuti sono frutto di una relazione di fiducia, costruita negli anni, con i nostri clienti – commenta la Direzione di Torino Outlet Village – che ci attesta come una destinazione per lo shopping consolidata e riconosciuta. In questo momento particolare, inoltre, il cliente si sente rassicurato anche grazie alle numerose misure di sicurezza adottate e grazie agli ampi spazi open air che offriamo. Questi risultati ci rendono molto fiduciosi per le prossime settimane di saldi estivi 2021 e ci fanno sicuramente guardare con positività ai prossimi mesi. Ci attendiamo anche un ritorno della clientela europea ed extra-europea di confine che da sempre ha dimostrato di apprezzare particolarmente il nostro Village non solo per il brand mix offerto, i servizi premium e per la sua posizione assolutamente strategica.”