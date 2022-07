Partiranno sabato 2 luglio i saldi al Torino Outlet Village. Si tratta di un'altra grande opportunità di shopping nel mondo della moda del lusso a Settimo Torinese.

Torino Outlet Village sabato partono i saldi

Ancora un giorno e poi, sabato 2 luglio prenderanno il via i saldi al Torino Outlet Village sino al 28 agosto. Si tratta di un’opportunità impedibile di acquistare capi e accessori delle Collezioni Primavera/Estate, con sconti fino al -70% sui prezzi outlet, nei negozi delle migliori firme. I primi due weekend di saldi, il 2 e 3 e il 9 e 10 luglio si avrà ancora più tempo per lo shopping con l’apertura dalle 10 alle 21. Invece, per tutta l’estate il Village è regolarmente aperto dalle 10 alle 20.

Servizi bus navetta

Inoltre, venerdì, sabato e domenica sarà possibile raggiungere il Torino Outlet Village con il comodo bus navetta da Torino.

Il costo del biglietto della navettà è 5 euro A/R adulti – gratuito per bambini da 0 a 12 anni compresi

Il biglietto si acquista a bordo o sul sito https://estore.arriva.it: 5 euro intero/ gratuito per i bambini fino a 12 anni (compresi).

Domenica 3 luglio alcune fermate non verranno effettuate causa manifestazione:

Da Torino per Torino Outlet Village

Piazza Castello fermata delle 9.58 e 11.58

Piazza Vittorio Veneto fermata delle 10.02 e 12.02

Da Torino Outlet Village per Torino

Piazza Vittorio Veneto fermata delle 10.58

Piazza Castello fermata delle 11.02

Domenica 3 luglio bus navetta da Aosta:

AOSTA- AREA FERRANDO: ore 9.30

CHATILLON- ROTONDA BUS: ore 10.00

VERRES- PENSILINA: ore 10.15

PONT ST.MARTIN- BANCA SELLA: ore 10.15

Rientro da Torino Outlet Village: ore 17.00

Per maggiori informazioni e per prenotare chiama l’Infopoint allo 011/19234780.