Un weekend esclusivo di consulenze con esperti del settore moda e bellezza.

Torna l’appuntamento con l’evento Luxury Days firmato Torino Outlet Village.

Torino Outlet Village ti cambia il look

Durante il weekend del 26 e 27 marzo l’Outlet Village a soli 10 minuti dal centro di Torino, con prezzi scontati tutto l’anno ospiterà diverse iniziative esclusive e gratuite dedicate alla propria clientela.

Durante il weekend i clienti di Torino Outlet Village potranno approfittare dell’opportunità di ricevere gratuitamente – previa prenotazione presso l’info point del Village al numero 011 19234780 - una sessione di consulenza di stile e/o di makeover tenute da una coach stylist e da una make-up artist.

Le consulenze per entrambe le giornate si svolgeranno dalle 10:00 alle 20:00; ogni consulenza durerà 30 minuti e il cliente potrà scegliere di prenotarsi ad entrambe le sessioni o solamente ad una delle due.

La stylist ed esperta di moda metterà la sua esperienza e il suo gusto a disposizione per poter consigliare lo stile più adatto ad ogni personalità e ad ogni fisicità così da poter valorizzare i propri punti di forza. Per le sue styling sessions e per trasmettere al meglio i suoi consigli, la stylist mostrerà inoltre degli outfit con i capi che

le clienti potranno poi ritrovare all’interno delle boutique aderenti all’iniziativa.

Ma non finisce qui. Per valorizzare al meglio ogni look non può certo mancare un trucco sofisticato e studiato ad hoc per il proprio incarnato. La make-up artist ed esperta di bellezza svolgerà una consulenza in relazione ai lineamenti e ai riferimenti cromatici e consiglierà il beauty look che maggiormente valorizzi il volto della

cliente.

Al termine di ogni appuntamento verrà rilasciata la scheda tecnica dell’esito della consulenza con lo stile che più la rappresenta, unitamente ai voucher da utilizzare nei brands coinvolti nell’attività.

La cliente che si recherà negli stores coinvolti, a seguito di un acquisto, consegnando il voucher in cassa, riceverà un esclusivo omaggio floreale.

Anche le ristorazioni durante questo weekend proporranno un inedito menù di aperitivo luxury.