Torino Outlet Village, tra saldi e dj set live al femminile

Lo shopping di lusso si trasforma in una vera e propria experience multisensoriale nella cornice del Torino Outlet Village, noto per la posizione strategica sull’autostrada Torino-Milano, per l’architettura “a cielo aperto” firmata da Claudio Silvestrin e per il prestigio dei brand selezionati.

Torino Outlet Village, tra saldi e Dj set

Nella cornice del Premium Outlet torinese, a partire da domani, giovedì 6 luglio, ci sarà il via ai saldi estivi, con aperture straordinarie fino alle 21 nei primi due weekend (l’8, il 9 e il 15 e 16 luglio), che permetteranno ai clienti di continuare il proprio shopping anche dopo il tramonto, approfittando di ulteriori sconti e promozioni sui prezzi Outlet per comprare i capi più desiderati, all’insegna dei brand più amati.

Rilassarsi e guardare il tramonto mentre si fa shopping

Con la partenza dei saldi, Torino Outlet Village trasformerà la Piazza del Lusso in un vero e proprio lounge dove la clientela, dopo una giornata di shopping, potrà rilassarsi godendosi la magnifica golden hour, il momento del tramonto in cui tutto si tinge naturalmente d’oro, per scattare foto sensazionali gustandosi cocktail speciali creati dalle zone ristoro del Village, Angelesi Spritz con le sue note Amalfitane, C-House Hugo al Saint Germain, C.Bollicine Green Apple Spritz, la famosa limonata di Ham Holy Burger e il Drangon Coconut Refresha Drink firmato Starbucks saranno i protagonisti dei tramonti del Village. Si parte quindi domani, giovedì 6 luglio, in concomitanza con l’inizio degli attesissimi saldi estivi e per tutti i giovedì dell’estate, fino al 31 agosto, la golden hour dalle 18 alle 21 sarà accompagnata da dj set live al femminile.

Tra shopping e relax con dj set live al femminile

Le talent coinvolte che animano le serate più cool della moda milanese accompagneranno le ultime ore di shopping e di meritato relax: Catherine Poulain (6 luglio), Federica Messaggeri (13 luglio), Giulia Centofante (20 luglio), Lolla Fedolfi (27 luglio) e Polly&Pamy (3 agosto), porteranno i loro sound tra i boulevard dell’Outlet, rendendo ancora più unica ed indimenticabile l’esperienza al Village. Non solo, per i più piccoli dai 3 ai 10 anni, durante il dj set sarà aperta la Playground fino alle 20.30 per concedere il giusto relax a tutti. Il personale specializzato li accompagnerà in un pomeriggio di giochi e divertimento fino alle 20:30. Il servizio gratuito di hand free shopping è attivo presso l’Infopoint giorni dalle 10 alle 20 e durante i giovedì lo sarà fino alle 21 per dare la possibilità ai clienti di lasciare i loro acquisti e godersi la serata a mani libere. Torino Outlet Village si riconferma una delle principali “shopping tourism destination” del nord Italia.