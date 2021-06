Ufficiale: da lunedì Piemonte in ZONA BIANCA

Ufficiale: da lunedì la Regione Piemonte in Zona Bianca. Lo annuncia l’assessore regionale Fabrizio Ricca sui social network.

Ufficiale: da lunedì la Regione Piemonte in Zona Bianca. Lo annuncia l’assessore regionale Fabrizio Ricca sui social network:

Le regole

Al momento del passaggio di una Regione in zona bianca, il coprifuoco decade automaticamente. Il divieto di circolazione notturna verrà abolito su scala nazionale, in zona gialla, dal 21 giugno.

In zona bianca i bar e i ristoranti sono aperti senza limitazioni di orario, anche alla sera e anche al chiuso. Nessun tetto massimo per il numero di commensali se i tavoli sono all’aperto. È fissato invece a sei, quello per i locali all’interno.