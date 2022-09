Una giornata per valorizzare il sito archeologico di Industria a Monteu

Oggi, sabato 24 settembre, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio promosse dal Ministero della Cultura, ha preso il via alle 16.30 presso il teatro di Monteu da Po, un evento di valorizzazione del sito archeologico di Industria organizzato in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Piemonte e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, con l'ausilio dell'Associazione culturale Athena e con il patrocinio del Comune di Monteu da Po.

Una giornata per valorizzare il sito di Industria

La manifestazione consente la presentazione preliminare del progetto denominato CAMI

("Comunità antiche e moderne a Industria") avviato quest'anno grazie all'autorizzazione a procedere con indagini non invasive concessa dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino su delega del Ministero della Cultura all'Istituto Cotsen di Archeologia dell'Università della California, Los Angeles (UCLA) insieme all'Università del Kent e all'Università di Newcastle. Le attività hanno comportato ricerche preliminari non invasive in una zona periferica dell'antica città, al di fuori dall'area archeologica, in corrispondenza del terreno in cui si collocano i resti della pieve di San Giovanni di Dustria. Si è lavorato in un'area circoscritta con metodi non distruttivi, con la creazione di un modello tridimensionale con un drone, fieldwalking e indagini geofisiche, per verificare la consistenza del deposito sepolto nei pressi dell'area circostante i resti del battistero romanico ivi conservato e valutare le potenzialità del sito al di fuori della zona archeologica nota. L'obiettivo del progetto è lo studio delle comunità e del loro ambiente nel tempo, attraverso un dialogo costante con gli abitanti di Monteu e del territorio circostante ed il loro coinvolgimento con interventi mirati di archeologia pubblica, per spiegare il lavoro di ricerca oltre al significato e all'importanza delle antichità conservate.