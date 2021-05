Vacanze estive, ci si potrà vaccinare in Liguria se si è residenti in Piemonte. L’accordo sarà siglato domani, sabato 22 maggio dai due presidenti regionali.

Se si è in vacanza in Liguria proprio quando ci si dovrà vaccinare non bisognerà fare ritorno a casa. No, perché domani, sabato 22 maggio 2021, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e quello della Liguria Giovanni Toti sigleranno un “Protocollo d’intenti per la reciprocità vaccinale SARS COVID–19 di residenti nelle Regioni Liguria e Piemonte in ambito turistico”.