sanità

Vaccinazione anti Covid in gravidanza

Nell’ambito della campagna vaccinale anti Covid dell’Azienda, è stata prevista una Giornata dedicata alle donne in gravidanza, in ambiente protetto ospedaliero e con l’assistenza ostetrica. La Giornata, promossa dall’ASL TO4 e organizzata dal Dipartimento Materno-Infantile dell’Azienda sulla base delle ultimi indicazioni ministeriali che consigliano la vaccinazione in qualsiasi epoca di gravidanza, è prevista per giovedì 3 febbraio presso gli ambulatori dell’Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Ivrea.

Prenotazione obbligatoria

L’accesso avviene su prenotazione, telefonando al numero di cellulare del reparto 328 4164329 dalle ore 9 alle 14 da lunedì a venerdì, fino a esaurimento posti. In occasione della vaccinazione, sarà consegnata una foto in 3D del bambino e offerta la possibilità di consulenza con l’Ostetrica. Si tratta di un’iniziativa pilota che sarà riproposta in date successive e presso gli altri presidi dell’Azienda.