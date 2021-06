Vaccini, 5 giugno open night per i giovani sino a 28 anni

Campagna vaccinale in Piemonte: sabato 5 giugno open night per i giovani dai 18 ai 28 anni di tutto il Piemonte presso l'hub Reale Mutua di Torino. Estesa, inoltre, a tutte le età la possibilità di vaccinarsi last minute il 4, 5 e 6 giugno presso l'open Hub del Valentino. Come riporta PrimaTorino.it

Open Night Reale Mutua per i giovani dai 18 ai 28 anni

Prosegue a passi sempre più spediti la campagna vaccinale del Piemonte. Dalle ore 12 di giovedì 3 giugno 2021 su www.ilPiemontetivaccina.it i giovani di tutto il Piemonte nella fascia di età 18-28 anni potranno prenotare il vaccino nell’ambito dell’Open night organizzata sabato 5 giugno presso l’hub di Reale Mutua a Torino. La prenotazione sarà possibile fino all’esaurimento dei mille posti disponibili.

Le vaccinazioni avranno luogo tra le 21.30 di sabato e le 3.30 della notte di domenica.

In caso di controlli delle forze dell’ordine, lo spostamento verso il punto vaccinale e il rientro alla propria abitazione oltre l’orario del coprifuoco sarà giustificato per motivi di salute mediante l’esibizione del messaggio di conferma dell’appuntamento.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione tra Reale Group, Asl Città di Torino, CDC e Regione Piemonte.

Vaccinazioni last minute al Valentino per tutte le fasce di età

L’Unità di Crisi della Regione ha deciso, inoltre, di estendere a tutta la popolazione piemontese dai 18 anni in su le vaccinazioni “last minute” presso l’open hub del Valentino di Torino tra venerdì 4 e domenica 6 giugno 2021.

Il servizio è riservato a coloro che non hanno ancora un appuntamento o hanno la convocazione dopo il 13 giugno.

Da questa mattina alle ore 7 è possibile la prenotazione su www.ilPiemontetivaccina.it per le persone con più di 30 anni (inclusi i nati nel 1991) e dal 3 giugno alle ore 12 anche i giovani con più di 18 anni compiuti.

Le prenotazioni sono possibili fino alle ore 16 di giovedì 3 giugno o fino all’esaurimento dei 6mila posti disponibili per questo primo weekend del 4-6 giugno.