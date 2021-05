Vaccini Covid, domani le pre-adesioni per ci ha tra 40 ed i 44 anni.

Prosegue la campagna vaccinazioni anti Covid in Piemonte. In base al cronoprogramma prefissato dalla Regione l’obiettivo è quello di andare ad aprire entro metà giugno, le pre adesioni fino alla fascia dei 16 anni. Come riporta PrimaSettimo.it

Nuovo step per i vaccini Covid

Intanto, a partire dalla giornata di domani, venerdì 21 maggio 2021, le pre-adesioni potranno essere effettuate, sempre attraverso il portale regionale www.ilPiemontetivaccina.it, anche dalla fascia d’età tra i 40 ed i 44 anni.

Si va, in questo modo, a completare la fascia dei quarantenni. Da lunedì 17 maggio, infatti, erano state aperte dalla Regione le pre adesioni per la popolazione con età compresa tra i 45 ed i 49 anni.

I dati

Alla giornata di ieri, mercoledì 19 maggio, erano intanto quasi 100mila proprio i cittadini della fascia d’età 45-49 anni che avevano espresso la loro pre adesione al vaccino tramite il portale. Nello specifico, con l’aggiornamento inviato all’Unità di Crisi della Regione alle 18.30, la quota raggiunta era pari a 94844 persone.

Sempre nella giornata di ieri sono state 32.182 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18.30). A 10.839 è stata somministrata la seconda dose.