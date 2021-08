Vaccini, open day per giovani con un gelato offerto

Open day per giovani dai 12 ai 19 anni per le vaccinazioni. E' questa l'iniziativa della Regione Piemonte che include anche un buono per un gelato.

Vaccini, open day

E' il calendario per sabato 14 agosto al Valentino di Torino l'open day per i vaccini. Riguarda i giovani dai 12 ai 19 anni di età di tutto il Piemonte, L'orario è dalle 6 alle 21 e sono disponibili 500 posti ad accesso diretto e 500 con prenotazione su www.ilPiemontetivaccina.it. A tutti i partecipanti sarà consegnato un buono valido per un gelato.