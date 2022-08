Vaiolo scimmie, 23 casi in tutto il Piemonte

Il Piemonte, non avendo registrato fino ad oggi un elevato numero di casi - in tutto sono stati 23, di cui 17 importati da altri territori - non rientra tra le prime quattro regioni a cui il ministero della Salute ha inviato i vaccini a scopo preventivo.

Il punto sulla situazione epidemiologica

Come riporta Prima Alessandria, emerge dalla riunione settimanale del Dirmei (Dipartimento interaziendale malattie ed emergenze infettive), che viene effettuato per fare il punto sulla situazione epidemiologica e vaccinale sul Covid 19.

Durante la riunione è stato affrontato anche il tema del vaccino per il vaiolo delle scimmie. Il Dirmei ha già individuato l'iter per essere pronto a partire con le somministrazioni, attraverso la rete regionale dei centri per le malattie a trasmissione sessuale, nel caso in cui da Roma venissero rese disponibili dosi anche per il Piemonte.

La riunione è avvenuta alla presenza del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e dell'assessore alla Sanità, Luigi Icardi.