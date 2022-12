«Siamo tra i paesi più cardioprotetti dell’intero Piemonte». E’ felice di questa conferma il consigliere Romano Mautino che da inizio mandato sta lavorando per installare i defibrillatori sul territorio verolenghese.

Verolengo, uno dei paesi più cardioprotetti del Piemonte

«Siamo tra i paesi più cardioprotetti dell’intero Piemonte». E’ felice di questa conferma il consigliere Romano Mautino che da inizio mandato sta lavorando per installare i defibrillatori sul territorio verolenghese. Dopo quello posato nel capoluogo, in frazione Borgo Revel e Casabianca, adesso ne sono stati posati altri quattro. Opera a spesa del Comune di Verolengo che ci tiene alla sicurezza dei propri cittadini ma anche di tutti coloro che si trovano nel territorio comunale.

L'installazione

«E' terminata l’installazione dei dispositivi di ultima generazione, il meglio presente sul mercato sanitario, in piazza delle scuole ad Arborea, in piazza Europa a Rolandini, nella piazza della chiesa a Busignetto e in via Rimembranza a Verolengo (a fianco dell’ingresso del Municipio). - spiega Mautino - Si tratta di apparecchi videosorvegliati e allarmati. Sono tutti provvisti di impianti di climatizzazione in modo tale che siano alla temperatura ideale per esser usati in qualsiasi momento».

Il corso

Dopo la posa, Mautino ora ha la volontà di invogliare la popolazione a frequentare il corso per apprendere le manovre necessarie per il suo utilizzo: «La volontà è quella di realizzare un corso con il Gva come fatto in passato. Mi auguro in una partecipazione numerosa e positiva».