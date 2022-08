Voucher Scuola, online le graduatorie... ed è polemica

Sono consultabili sul sito della Regione Piemonte le graduatorie, redatte in ordine di Isee, del voucher scuola erogati dalla Regione per l’anno scolastico 2022-23.

Voucher Scuola, online le graduatorie

Sono 41.327 coloro che riceveranno il contributo per esercitare il diritto allo studio, di cui 2.941 per iscrizione e frequenza da utilizzare per le spese di iscrizione alle scuole paritarie primarie o secondarie di primo e secondo grado e 38.386 per acquistare libri di testo, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione, svolgere attività integrative previste dal piano dell’offerta formativa oppure per le spese di trasporto.

La polemica

Marco Grimaldi, Capogruppo di Liberi Uguali Verdi in Piemonte, così commenta: