In Canavese torna il Voucher Vacanze della Regione Piemonte. L’iniziativa che aveva riscosso un grandissimo successo nel 2020 e 2021 torna anche quest’anno grazie alla Regione Piemonte e al Consorzio operatori turistici Valli del Canavese.

Voucher Vacanze Piemonte, dal 5 settembre si può far richiesta

Dal 5 settembre 2022 si potranno infatti prenotare le camere per soggiorni sino al 30 giugno 2023 con un minimo di 4 notti, pagando solamente due notti, la terza notte è offerta dalla Regione e la quarta dalla struttura ricettiva ospitante. Tante le strutture a disposizione, dagli alberghi 4-3-2 stelle alle ville, dagli agriturismi ai B&B nell’eporediese, nelle valli del Parco, in Valchiusella, nella Dora Baltea e nelle aree collinari dell’Erbaluce. Non solo camere però, sono a disposizione anche tantissimi servizi ed esperienze in giornata, anche queste scontate al 50% e realizzabili entro il 30 giugno 2023.

Tante esperienze

Dal cavallo al volo in parapendio, dai tour in ebike alle degustazioni con sommelier con visite alle vigne e alle cantine, dalla mongolfiera alla carrozza con cavalli, dai tour sensoriali al bagno di foresta, dalla tenda tra gli alberi a visite guidate di castelli e borghi, dai patrimoni Unesco al Parco Nazionale Gran Paradiso, ci sono davvero esperienze per tutti i gusti! Una ottima occasione per visitare il Canavese, un terra verde, a poco più di un’ora da Milano e da Aosta, dove si trova il Parco Nazionale più antico d’Italia, laghi, borghi, colline e montagne culla delle più svariate attività outdoor e con una enogastronomia d’eccellenza tutta da scoprire.

E questa volta potete farlo pagando la metà. Per prenotare bisogna andare sul sito, dove dal 5 settembre si troveranno i link per prenotare camere e servizi. Ogni persona può prenotare un massimo di due voucher dal medesimo fornitore. Bisogna affrettarsi però, la disponibilità è limitata…