60 Rsa sul territorio dell’Asl To 4 sono Covid free

Sono 60 le Rsa sul territorio dell’Asl To 4 ad essere Covid free. E’ questo il dato emerso in conseguenza al supporto che nella scorsa estate l’Asl To4 ha fornito a questo tipo di strutture.

Asl To 4 e Rsa del territorio

L’Asl To4, con il Responsabile Area Territoriale Covid-19, Dottor Giuseppe Gulino, nella scorsa estate ha svolto un supporto costante alle RSA del territorio: sono state esaudite prontamente tutte le richieste di tamponi molecolari, sia per gli ospiti sia per gli operatori, quando ancora i tamponi antigenici rapidi non erano in uso, e sono state effettuate tutte le visite a scopo preventivo necessarie.

I contagi sono circa il 4%

Questa attività di supporto ha fatto sì che, in questa “seconda ondata”, le RSA del territorio presentino una percentuale di positività complessiva (ospiti + operatori) di circa il 4% sul totale degli ospiti e operatori delle stesse Strutture, pari a circa 9.300 soggetti. Nello specifico, delle 90 RSA accreditate presenti sul territorio dell’Asl 60 risultano “Covid free” e 30 risultano avere ospiti e operatori positivi; di queste ultime, soltanto 2 presentano focolai di una certa consistenza numerica in fase, comunque, di remissione.

I dati

I dati relativi ai tamponi effettuati presso le RSA del territorio possono essere sintetizzati come di seguito riportato:

• tamponi molecolari eseguiti dall’ 1 settembre 2020 al 10 novembre 2020: circa 15.000, con una percentuale del 55% relativo agli operatori e 45% agli ospiti;

• tamponi antigenici rapidi consegnati alle RSA al 10 novembre 2020: circa 10.200 (utilizzati per l’attività di screening quindicinale all’interno delle Strutture).

Questa costante attività di monitoraggio attraverso i tamponi ha fatto sì che la percentuale delle positività all’interno delle RSA sia attestata a oggi al 4% sul totale dei soggetti monitorati (ospiti e operatori).