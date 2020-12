La Nuova Periferia in edicola oggi, mercoledì 2 dicembre

La Nuova Periferia edizione Chivasso e Vercellese è in edicola da mercoledì 2 dicembre 2020. Ecco la prima pagina e le notizie principali.

La Nuova Periferia è in edicola

La Nuova Periferia edizione Chivasso e Vercellese è in edicola da oggi, mercoledì 2 dicembre 2020 con tantissime notizie.

Ecco le principali notizie

Giovane operaio muore sul lavoro travolto da un macchinario.

Due fidanzati di Brandizzo denunciati per aver abbandonato in un campo il corpo del giovane papà di Crescentino.

Imprenditrice di Verolengo ai domiciliari per l’inchiesta sulla corruzione nelle Asl piemontesi.

Versano acido sulle radici di quattro tigli a Chivasso.

Prosegue la nostra grande iniziativa natalizia “Caro Babbo Natale vorrei”