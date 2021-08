Incendio di vaste dimensioni questa notte in Strada Susa località Isolabella di Bussoleno, dove una grande catasta di tronchi è bruciata a partire dalle 02.00 circa. I Vigili del Fuoco del comando di Torino sono intervenuti per spegnere il rogo con le squadre di Susa, della Centrale e con i volontari di Borgone.

A fuoco una grande catasta di tronchi

La causa? Forse un mozzicone

Ancora in corso le operazioni di "smassamento" di quel che resta. Sulle cause del rogo non si fanno ipotesi al momento, anche se tutto potrebbe aver causato la prima scintilla fatale: da un mozzicone gettato inavvertitamente, a un'accensione volontaria (quindi di origine dolosa) fino a un'autocombustione dovuta alle alte temperature di questi giorni (che però sembra l'ipotesi meno accreditabile al momento). I pompieri hanno concluso le operazioni di spegnimento solo poco prima dell'alba. Alla fine comunque è stato spento l'incendio in frazione Isolabella a Bussoleno.