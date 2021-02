A San Valentino stupisci la persona amata con dolci e indimenticabili parole

Oggi, domenica 14 febbraio è San Valentino, la Festa degli Innamorati. Oltre ad un regalo per stupire il proprio amato o la propria amata servirebbero degli auguri stupendi da lasciare sorpresi. Trovare le parole giuste per comunicare i propri sentimenti non è semplice, ma vi veniamo in aiuto proponendo alcune frasi tra le più classiche, altre tratte dai film e poi ancora quelle che hanno ispirato i maggiori poeti e scrittori. Leggete con attenzione i nostri messaggi così potrete inviarli al vostro amore su whatapp oppure scriverle un biglietto o ancora una lettera….

Le frasi per il vostro amore tratte dai film

Quante volte siete rimasti senza parole nel guardare un film e sentire una frase d’amore inaspettata e stravolgente? Ecco perché non la dedicate alla persona che amate e potrete vedere se anche lei resterà senza parole dall’emozione…

-Che bella la vita, ora che il mondo mi ha dato te. (Moulin Rouge!)

-Io garantisco che ci saranno tempi duri. Garantisco che a un certo punto uno di noi, o tutti e due, vorremmo farla finita. Ma garantisco anche che se non ti chiedo di essere mio, lo rimpiangerò per tutta la mia vita. Perché sento nel mio cuore che sei l’unico per me.

(Se scappi ti sposo)

-Sono venuto stasera perché quando ti accorgi che vuoi passare il resto della vita con qualcuno, vuoi che il resto della vita cominci il più presto possibile.

(Harry ti presento Sally)

-Io ho paura di tutto, di quello che sono, di quello che faccio, di quello che dico e soprattutto ho paura che se me ne vado da questa stanza non proverò mai più quello che sto provando adesso… adesso che sono qui con te.

(Dirty Dancing)

-Io sono qui per amarti, per stringerti fra le braccia, per proteggerti. Sono qui per imparare da te e ricevere in cambio il tuo amore. Sono qui perché non c’è nessun altro luogo in cui vorrei essere.

(Le parole che non ti ho detto)

-Preferirei dividere una sola vita con te che affrontare tutte le ere di questo mondo da sola.

(Il signore degli anelli) -Se le persone che amiamo ci vengono portate via, perché continuino a vivere non dobbiamo mai smettere di amarle. Le case bruciano e le persone muoiono, ma il vero amore è per sempre.

(Il corvo) -Tu sei il più forte perché tu sei dolce e non c’è niente al mondo più forte della dolcezza…

(L’amore è una cosa meravigliosa) -Tu che entri nel mio cuore, non far caso al disordine.

(Andremo tutti in paradiso) -Ho bisogno di dirtelo, e tu mi devi ascoltare. Ti ho amata da quando ti ho conosciuta, ma non ho permesso a me stesso di sentirlo veramente, fino ad oggi. Guardavo sempre avanti, prendevo decisioni per paura. Oggi… oggi grazie a te, a quello che ho imparato da te… ogni scelta che ho compiuto è stata diversa, e la mia vita…la mia vita è completamente cambiata. Ho imparato…che facendo così si vive la vita pienamente. Non ha importanza se ti restano cinque minuti, o cinquant’anni. Samantha, se non fosse stato per oggi, se non fosse stato per te… io non avrei mai conosciuto l’Amore. Quindi grazie di esser stata la persona che mi ha insegnato ad Amare, e a essere Amato.

(If Only).

Il mondo dei cartoni animati

Il mondo dei cartoni animati può venirci in aiuto con frasi in cui il romanticismo è in primo piano. Leggete un po’…

Come vorrei stare qui con te, cosa darei per restarti accanto, vorrei che tu potessi sorridermi. Mi porterai dove vorrai e del tuo mondo parte farò. Accanto a te sempre così, solo con te.

(La sirenetta)

-Dolce sognar e lasciarsi cullar nell’incanto della notte. Le stelle d’or, con il loro splendor, sono gli occhi della notte! Sii vicino al tuo amore e a te ti stringerà la notte con la sua magia, quanti cuor unir saprà.

(Lilli e il Vagabondo)

-Tu significhi per me più di qualunque altra cosa al mondo.

(Peter Pan)

-Duchessa… dorce. Me piace. E che occhi. L’occhi tua so’ du’ zaffiri splendenti, che mandano raggi caldi e seducenti.

(Gli Aristogatti)

-E l’amor avvolgerà i sogni e la realtà, tra tutti c’è perfetta armonia e ognuno incanterà. E tra noi si poserà un mondo di magia e il giorno poi le ombre dissolverà, spalancherà la via.

(Il re Leone)

-Vale la pena di sciogliersi per qualcuno.



(Frozen). (Frozen).

Poesie e letteratura hanno dedicato molti versi all’amore

Poeti e scrittori hanno dedicato all’amore struggenti parole che possono esservi utili in questa giornata speciale per chi ama profondamente.

-Dubita che le stelle siano fuoco, dubita che il sole si muova, dubita che la verità sia mentitrice, ma non dubitare mai del mio amore.

(William Shakespeare)

-Coloro che vivono d’amore vivono d’eterno.

(Émile Verhaeren)

-C’è solo una felicità nella vita: amare ed essere amati.

(George Sand)

-Quando l’amore non è follia, non è amore.

(Pedro Calderon De La Barca)