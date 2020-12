A4 e A21, code e rallentamenti a causa della neve

A casa della troppa neve e di un mezzo in avaria questa mattina la Torino-Piacenza e la Torino-Milano sono diventate un vero incubo per i pendolari costretti a mettersi in auto anche in queste situazioni. Sono state infatti segnalate code e rallentamenti sulle autostrade torinesi. Come riporta PrimaTorino.it

Neve e lunghe code sulla Torino-Piacenza

Già alle prime ore dell’alba di oggi, 28 dicembre 2020, sul sito della Satap veniva segnalata la presenza di un massiccio quantitativo di neve sulle carreggiate dell’autostrada. Sulla Torino-Piacenza, verso Santena-Tangenziale Torino, in entrambe le direzioni le strade sono infatti “imbiancate”.

Dal km 162, tra gli svincoli di Piacenza ovest e interconnessione per A1 in direzione Piacenza, dalle 10 di questa mattina si segnalano inoltre lunghe code di almeno 1.4km a causa del mancato assorbimento in A1.

Coda anche sulla Torino-Milano

Importante presenza di neve segnalata anche sulla Torino-Milano, in entrambe le direzioni, tra Briandrate e Viale Certosa. I mezzi invernali sono in azione da questa mattina per liberare la strada e consentire la corretta circolazione dei veicoli.

In direzione Milano invece si segnala un veicolo in avaria in corsia fermo al km 104+699 a Marcallo Mesero: è già stato avviato l’intervento di recupero. A causa del mezzo bloccato si segnalato code nel tratto interessato.