Addio al cantante degli Ademya, Giuseppe Macrì. Con la sua band ha regalato tante emozioni ai suoi fans del territorio. Per anni ha vissuto in struttura a Saluggia.

Giuseppe Macrì si è spento all’età 45 anni dopo aver combattuto per molti anni la sclerosi multipla. Da 15 anni, infatti, affrontava questa malattia con tutta la forza che aveva e con il supporto della sua famiglia che non l’ha mai lasciato solo. Nemmeno quando è stato necessario il suo trasferimento nella struttura di Saluggia, paese che lo ricorda con profondo affetto.

Per tanti anni Macrì ha fatto parte degli Ademya, una band che era davvero molto conosciuta. Era composta da giovani, tutti amici, che avevano in comune la stessa grande passione. Un mondo che gli ha regalato tante emozioni. Degli Ademya, assieme a Giuseppe Macrì, faceva parte anche Dino Henoel Grech, compositore di fama nazionale.

Il fratello Enzo sui social ha voluto ricordare così Giuseppe:

Sei mio fratello, ma sei stato questo è tanto di più.

Sei stato come un figlio.

Sei stato un esempio di forza, di tenacia, di voglia di vivere e di lottare.

Lo sei stato, lo sei e lo sarai per sempre.

Buon viaggio Giuseppe, dopo una battaglia lunga è finalmente cominciata la tua quinta stagione.

Ora sei libero di volare e riempire il cielo con la tua splendida voce.

Ti porterò sempre con me.

Tuo fratello Enzo