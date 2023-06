Si è spenta all’età di 95 anni, la storica tabaccaia di località Borgoregio di Torrazza Piemonte.

Addio alla storica tabaccaia di Borgoregio

Rosina Bertolo, meglio conosciuta come Giovanna, infatti, ha gestito per moltissimi anni la tabaccheria lungo via Caduti per la Libertà, lì vicino a dove oggi c’è la pizzeria da Claudio (un tempo l’Osteria del soldato). Bertolo, era un vero e proprio punto di riferimento, molti erano coloro che passando lungo la provinciale si fermavano per i loro acquisti. Un negozio che è rimasto aperto sino alla fine degli Anni Ottanta. Poi, una volta che lei ha raggiunto la pensione, l’attività si è conclusa.

«Era una donna semplice, sempre molto gentile e cordiale - ricordano in paese - Era una delle memorie storiche. La sua scomparsa riporta alla mente i tantissimi ricordi di lei nella sua attività».

Il lutto

Bertolo lascia la cognata Ernestina, i nipoti Melina con Mauro, Gianfranco, Ornella con Bruna, Milena con Riccardo, i pronipoti Federica, Arianna, Cristiana, Monica, Claudio e le rispettive famiglie.