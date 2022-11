Il Chivassese piange la morte, all'età di 82 anni di Francesco Mauro, ex chirurgo dell’Ospedale di Chivasso.

Addio all'ex chirurgo dell’Ospedale di Chivasso

Si è spento ieri, mercoledì 9 novembre 2022, all'età di 82 anni Francesco Mauro, ex chirurgo dell’Ospedale di Chivasso. Un medico molto apprezzato e conosciuto nell'interno territorio del Chivassese, ha infatti lavorato per 32 anni nel nosocomio di corso Galielo Ferraris prima della pensione. Una lunga esperienza in quelle sale operatore dove ha registrato più di 4mila interventi.

Un medico apprezzato dai suoi pazienti ma anche dai suoi colleghi che oggi lo ricordano con grande affetto. Un uomo che ha scritto pagine importanti della storia dell'ospedale di Chivasso, salvando vite e dando gioia ai famigliari dei suoi pazienti.

I funerali

Il dottor Mauro lascia un grande vuoto nella vita della moglie Mariolina Riccio, dei figli Marcelli e Renato, della sorella Pia con Peppe Pitaro.

I funerali saranno celebrati domani mattina, venerdì 11 novembre alle 11.30 nella chiesa parrocchiale Madonna del Rosario a Chivasso.

Il rosario, invece, sarà recitato oggi (giovedì 10 novembre) alle 20.30 nella medesima chiesa.

Dopo le esequie, la salma proseguirà per Longobardi, frazione di Vibo Valentia dove verrà tumulata nella tomba di famiglia.