Franco Ener Gallina sarà ricordato per sempre come un uomo che ha scritto una pagina importante di Torrazza Piemonte.

Addio all’ex commerciante Gallina

Commerciante in pensione, aveva le seguito le orme del papà nell’allevamento e commercio di bestiame proprio a Torrazza. Tant’è che la sua attività era molto conosciuto a apprezzata in tutto il territorio, non solo in paese.

«Mio papà aveva un allevamento di maiali - spiega la figlia Silvia - e si occupava anche della macellazione di questi».

La grande passione di Franco Ener Gallina era la Juventus, squadra che seguiva anche allo stadio. Un amore che ha trasmesso anche ai figli. Con loro infatti andava allo stadio, tifava la società bianconero.

Inoltre, gli piacevano molto i cavallo, adorava la natura e gli animali. E lui, la sua vita l’ha vissuta proprio in campagna, tra il verde che amava e i suoi animali.

Una vita che Franco ha condiviso con la moglie Brunella con la quale era sposato da ormai 49 anni. E dal loro amore sono nati due figli, che lui adorava: Saimon e Silvia.

Ma nonno Franco era molto legato ai suoi nipoti, Camilla e Pietro. Aspettava con grande trepidazione l’arrivo del nipote Pietro, in programma per venerdì, che con Silvia e Vincenzo vive a Sanremo. Ma il cuore di Franco si è spento prima. E’ mercoledì 19 aprile quando un arresto cardiaco ha spento per sempre questo grande uomo.

L'ultimo saluto

I funerali di Franco Ener Gallina si sono svolti nel pomeriggio di venerdì 21 aprile nella chiesa parrocchiale di Torrazza Piemonte.

Moltissimi coloro che si sono stretti attorno al dolore della famiglia. Franco, con la sua dipartita a 79 anni, lascia un grande vuoto nella vita della moglie Brunella, del figlio Saimon con Marina, Andrea e Camilla, della figlia Silvia con Vincenzo e Pietro e del fratello Giuseppe.