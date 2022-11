Al Pronto Soccorso come in guerra: brutale aggressione a due infermieri

Insulti. Calci. Pugni. Altri insulti. Altri calci. Altri pugni. Ormai questa la quotidianità negli ospedali italiani, una vergogna che domenica notte ha colpito anche il pronto soccorso di Chivasso.

A segnalare per primo quanto accaduto è stato Giuseppe Summa, del sindacato Nursind:

«Alle 23 circa, due colleghi hanno ricevuto ingiustificatamente percosse per il solo fatto di svolgere il proprio lavoro. Alle già critiche situazioni dei Pronto Soccorso che da tempo denunciamo si moltiplicano gli episodi di aggressione nei confronti del personale. Lasciati soli in tutto e per tutto. Non solo a prendere calci e pugni ma anche l incombenza di dover fare denunciare gli autori di questi orribili episodi con la paura di ritorsioni. Una politica sorda e cieca, incapace di dare risposte non solo sotto il profilo sanitario ma anche su quello della sicurezza del proprio personale. Servono risposte urgenti. Non conosciamo ancora le motivazioni e i particolari. In ogni caso sono gesti ingiustificabili che non dovrebbero accadere. Esprimiamo nuovamente piena solidarietà ai colleghi con la consapevolezza che non può più bastare. Chiederemo subito un incontro con l’azienda».

Nei corridoi dell’AslTo4 non si contano i manifesti che sensibilizzano gli utenti contro la violenza nei confronti degli operatori, ed è proprio da quello che ritrae «Fabio», fisioterapista, che parte l’intervento di una collega degli infermieri aggrediti: «Lui si chiama Fabio. Ieri sera però si chiamava G., l’infermiera su cui si è scagliato un parente di una paziente. Ed erano due, gli infermieri che hanno acchiappato botte mentre cercavano di difenderla. Noi non siamo facce su un cartellone di sensibilizzazione. Noi siamo infermieri di Pronto Soccorso. Che cosa credete? Che la nostra vita sia facile? Che dopo otto ore di lavoro senza barelle, con cento pazienti in Pronto Soccorso, correndo come matti disperati, si debba finire con la faccia per terra a prendere calci e pugni perché VOI siete arrabbiati? VOI siete preoccupati? Voi avete il diritto e la pretesa di fare quel che volete persino ammazzarci di botte? Abbiamo scelto la divisa, non le botte».