Allerta gialla per temporali: attesi forti rovesci, grandine e vento

È stata diramata un’allerta gialla per temporali per le giornate di oggi (domenica 28) e domani (lunedì 29 giugno). Le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da una marcata instabilità, con lo sviluppo di temporali anche di forte intensità su diverse aree del territorio.

Le previsioni

Dalle ore centrali della giornata sono attesi temporali localmente forti che interesseranno inizialmente la fascia montana e pedemontana alpina, per poi estendersi progressivamente alle pianure adiacenti.

I fenomeni più intensi e diffusi sono previsti tra il Cuneese, il Torinese, il Canavese e il Monferrato, dove i temporali potranno essere accompagnati da forti raffiche di vento, intensa attività elettrica con frequenti fulminazioni e locali grandinate.

Temperature in calo

L’arrivo dell’instabilità favorirà un primo calo delle temperature già tra domenica e lunedì. Tuttavia, la diminuzione sarà più evidente a partire da martedì, quando l’afflusso di aria più fresca porterà valori più vicini alle medie del periodo.

Si raccomanda prudenza

Durante il passaggio dei temporali è consigliabile prestare particolare attenzione agli spostamenti, evitare di sostare sotto alberi o strutture instabili e mettere in sicurezza eventuali oggetti esposti al vento. Locali allagamenti e disagi alla circolazione potranno verificarsi nelle aree interessate dai fenomeni più intensi.