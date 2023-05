Alluvione a Russi, la minoranza chiede un Consiglio comunale aperto

Il gruppo consiliare PROGETTO NUOVA SALUGGIA, in seguito agli eventi alluvionali che hanno colpito l'Emilia Romagna la convocazione di una adunanza aperta del Consiglio Comunale a cui siano invitate tutte le associazioni, i gruppi spontanei e una rappresentanza degli alunni delle Scuole Primaria e Secondaria di primo grado, anch’essi da coinvolgere nell’azione di aiuto verso i loro coetanei romagnoli, per coordinare, insieme agli amministratori locali, le modalità e le azioni solidali verso il Comune di Russi di Romagna e i suoi Cittadini e darne poi sufficiente informazione a tutta.

Alluvione a Russi, la minoranza consiliare chiede un Consiglio comunale aperto

"In considerazione dell’evento alluvionale che ha colpito in questi giorni il Comune gemello di Russi di Romagna e l’impatto emotivo delle immagini proposte dai media nazionali, stimolano tutti noi saluggesi e santantoninesi, abituati da diversi decenni a condividere con Russi momenti di allegria, cultura e sport, a

partecipare alla gara di solidarietà che coinvolge l’iniziativa delle associazioni locali come abbiamo riscontrato in questi giorni, anche attraverso i canali social.

Riteniamo che tutto questo sia frutto di una ardente sensibilità che il tessuto associativo saluggese sa esprimere soprattutto nei momenti di emergenza. Di questo tutti noi amministratori locali ne dobbiamo andare fieri e continuare a lavorare perché la condivisione e la partecipazione sia sempre garantita ed

ognuno abbia modo di esprimere, nelle forme consentite, le proprie idee e suggerimenti. - Si legge nel comunicato - Alla luce di questa premessa, ai sensi dell’art. 45 del Regolamento per il Consiglio Comunale, il gruppo consiliare PROGETTO NUOVA SALUGGIA, chiede la convocazione di una adunanza aperta del Consiglio Comunale a cui siano invitate tutte le associazioni, i gruppi spontanei e una rappresentanza degli alunni delle Scuole Primaria e Secondaria di primo grado, anch’essi da coinvolgere nell’azione di aiuto verso i loro coetanei romagnoli, per coordinare, insieme agli amministratori locali, le modalità e le azioni solidali verso il Comune di Russi di Romagna e i suoi Cittadini e darne poi sufficiente informazione a tutta

la cittadinanza. A tal fine inoltreremo entro lunedì 22/5/23 una mozione da inserire nell’ordine del giorno dell’adunanza.

Pensiamo che il valore della partecipazione democratica alla vita amministrativa del paese sia da preservare e garantire in ogni occasione soprattutto nei momenti di difficoltà e di emergenza ed è per questo che riteniamo di sottoporvi questa proposta con l’auspicio che venga accolta e sostenuta".