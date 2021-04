Anziano di 91 anni ucciso a coltellate

Anziano 91enne trovato morto nella sua abitazione situata in via Tripoli a Torino. L’uomo sarebbe stato ucciso con un coltello da cucina. Come riporta PrimaTorino.it

Anziano 91enne trovato morto in casa

Alle 16.40 circa, di oggi, mercoledì 7 aprile 2021 in via Tripoli a Torino, i Carabinieri del Comando Provinciale di Torino hanno ritrovato senza vita, all’interno della propria abitazione un 90enne, verosimilmente colpito con un coltello da cucina.

Sul posto sono arrivati i carabinieri del nucleo investigativo del comando di Torino per effettuare insieme al medico legale incaricato dalla Procura il sopralluogo dell’abitazione dove è stato rinvenuto il cadavere del 91 enne.

Dai primi accertamenti l’uomo sembrerebbe essere stato accoltellato e l’appartamento non risulta essere a soqquadro.

Le urla

I carabinieri sono intervenuti a seguito di alcune chiamate al 112 che segnalavano urla provenire dal quinto piano dell’abitazione dell’uomo, che non era sposato e abitava da solo.