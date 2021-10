settimo

Il dramma in via Brescia, a pochi metri dal cuore della zona industriale.

Sangue sulle strade di Settimo Torinese nella mattinata di oggi, lunedì 4 ottobre 2021: il dramma in via Brescia, a pochi metri dal cuore della zona industriale.

Anziano investito e ucciso da un'auto

Gravissimo incidente stradale nella mattinata di oggi, lunedì 4 ottobre 2021, in via Brescia. A poche centinaia di metri dal cuore della zona industriale compresa tra il Pis e strada Cebrosa, si è consumata una tragedia. Un pedone, intorno alle 10,30 della mattinata, è stato investito e ucciso da un'auto che sopraggiungeva da Settimo in direzione Leinì. Uno schianto sul quale sono in corso tutti gli accertamenti del caso da parte degli agenti della Polizia municipale di Settimo, ma che ha avuto il drammatico esito della morte dell'uomo anziano.