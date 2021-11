Appena scarcerato assalta una banca: rapinatore arrestato

attimi di paura

Assalto in un istituto di credito del centro.

Momenti di tensione, nella prima mattinata di oggi, mercoledì 10 novembre 2021, per una rapina in banca nel centro di Settimo Torinese.

Rapina in banca

Momenti di forte tensione, nella prima mattinata di oggi nel cuore del centro di Settimo Torinese. Poco dopo le 8 la filiale della Banca d'Asti di via Giannone, sul retro della biblioteca civica Archimede, è stata circondata da numerosi militari dell'Arma dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Chivasso e della Tenenza di Settimo.

Come riporta Prima Settimo, a far scattare l'allarme è stata la rapina messa in atto da un giovane settimese, classe 1985, che è entrato in azione all'arrivo del direttore della filiale.

Minaccia direttore e dipendenti

Il malvivente si è presentato nei pressi della banca intorno alle 7,45 attendendo l'arrivo del direttore della filiale. Indossando una maschera di lattice per coprire il suo volto ha minacciato il direttore impugnando un taglierino e costringendolo a farsi aprire le porte della banca. Una volta all'interno, e una volta arrivati anche gli altri dipendenti, ha minacciato il personale nell'attesa dell'apertura temporizzata della cassaforte.

Prelevato il denaro custodito all'interno lo ha riposto in una borsa. Ma non si è reso conto che, nel frattempo, l'intera banca era stata circondata dai militari dell'Arma.

Scarcerato quattro giorni fa

Ad allertare il 112, secondo quanto si apprende, il sistema interno di videosorveglianza. L'operatore di turno, infatti, notando un uomo con il volto travisato all'interno della banca, ha immediatamente contattato i carabinieri. Il 36enne, scarcerato solo quattro giorni fa, è stato quindi arrestato.

