Armato e con mascherina in volto tenta di rapinare una panetteria

Commerciante si rifiuta di consegnare l'incasso al ladro, rapina sventata e rapinatore arrestato dai carabinieri. E' accaduto a Villafranca Piemonte. Come riporta PrimaTorino.it

La rapina in panetteria

Villafranca Piemonte, venerdì scorso, il titolare di una panetteria si è rifiutato di consegnare l’incasso al ladro, costringendolo a scappare.

Si rifiuta di consegnargli l'incasso

Armato di pistola e con il volto coperto da una mascherina chirurgica, il rapinatore è entrato nel negozio nel momento in cui non c’erano altri clienti e ha minacciato il commerciante con l'arma. Il negoziante non si è spaventato, anzi si è rifiutato di consegnargli l’incasso e il ladro è stato costretto a scappare a mani vuote.

Rintracciato sotto casa

Immediato l’intervento dei carabinieri della Compagnia di Pinerolo chiamati dal commerciante. Le telecamere di videosorveglianza de Comune hanno ripreso la fuga del rapinatore a bordo di una macchina. Le immagini hanno quindi permesso di identificare l’autore della tentata rapina, che è stato rintracciato dopo poco tempo sotto casa.

Arrestato per rapina

Si tratta di un 45enne abitante in provincia di Cuneo. Ritrovata anche l’auto utilizzata per commettere la rapina. La perquisizione del mezzo ha permesso di trovare la pistola utilizzata. E' stato quindi arrestato per tentata rapina.