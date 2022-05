Arpa Piemonte, oggi allerta temporali

meteo

Non mancheranno locali allagamenti e venti da moderati a forti con raffiche.

Oggi, mercoledì 18 maggio 2022, Arpa Piemonte ha emesso l’allerta gialla per forti temporali su fascia pedemontana e pianure del Piemonte .

Oggi, allerta temporali

Il bollettino meteo di Arpa prevede l'allerta gialla per i temporali nella giornata di oggi. Un’ondulazione del geopotenziale in area balcanica determinerà in pianura padana un’irruzione di aria fredda da est nei bassi strati che si spingerà fino al Piemonte, causando un aumento dell’instabilità atmosferica dal tardo pomeriggio con rovesci e temporali, deboli o moderati, inizialmente sulla fascia pedemontana alpina in successivo trasferimento in serata alle pianure adiacenti, con rinforzi di vento sulle pianure centro-orientali. Infatti, sono previsti temporali della durata di un'ora con probabile grandine. Non mancheranno locali allagamenti e venti da moderati a forti con raffiche.