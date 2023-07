Sono stati inaugurati i nuovi Ambulatori Veterinari Sociali dell’Asl To4 a Settimo Torinese, in via Regio Parco 64. Alla cerimonia del taglio del nastro era presente il direttore dell’Asl To4, Stefano Scarpetta, l'assessore comunale di Settimo Torinese al Benessere animale, Alessandra Girard, oltre ai consiglieri regionali Gianluca Gavazza, Andrea Cerutti.

Asl To4: è in funzione a Settimo un centro veterinario gratuito

L’iniziativa, fortemente voluta dalla Regione e, in particolare, dall’assessore regionale al Benessere Animale, Chiara Caucino, rappresenta un vero e proprio fiore all’occhiello per il Piemonte.

«Con il taglio del nastro degli ambulatori di Settimo Torinese, Collegno e Moncalieri - ha spiegato Caucino - si conclude la prima parte del nostro percorso di inaugurazioni dei 15 Ambulatori veterinari sociali piemontesi».

«Il Piemonte è la prima Regione a offrire questa prestazione»

«Sono orgoglioso che il Piemonte sia la prima Regione in Italia a offrire questa prestazione sanitaria a favore degli animali da compagnia - evidenzia Gianluca Gavazza, consigliere segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Piemonte. Nei giorni scorsi è stato, inoltre, - stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra la Regione Piemonte e il presidente della Lega Antivivisezione Gianluca Felicetti, in base al quale gli utenti degli ambulatori veterinari sociali dislocati in Piemonte potranno avvalersi, oltre a quelli già previsti, di ulteriori servizi, come la sterilizzazione chirurgica e l’inoculazione del microchip per i gatti, presso cliniche veterinarie convenzionate con le sedi locali della Lav. I volontari delle sedi locali agevoleranno il trasporto di cani e gatti delle famiglie non auto munite e verificheranno la necessità di ulteriori beni di prima necessità, come i cibi medicati per animali affetti da particolari patologie».